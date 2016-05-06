Лондон, 6 мая, 2016, 21:53 — ИА Регнум. Мэром британской столицы впервые стал мусульманин, кандидат от Лейбористской партии Садик Хан. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает ВВС.

YouTube Садик Хан

Сообщается, что Хан обошел своего главного соперника Зака Голдсмита, набрав 44% голосов избирателей. За Голдсмита голоса отдали 35% избирателей.

Таким образом Хан становится первым мусульманином на посту мэра Лондона.

Стоит отметить, что выборы мэра Лондона проводятся по довольно своеобразной системе так называемого дополнительного голоса. В бюллетене представлены две колонки, в которых избиратель отмечает двух кандидатов в порядке предпочтения. Избранным считается тот кандидат, который набрал в первой колонке более 50% голосов.

Если при первом подсчете никто не получил необходимого большинства, проводится второй раунд подсчета. В нем считаются голоса только первых двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов в первой колонке. Затем голоса второй колонки суммируются с голосами из первой. Чья сумма больше, тот и победил.

Хана уже поздравили с победой мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и мэр Парижа Анн Идальго.

Предвыборная борьба на пост мэра Лондона была острой. Так Голдсмит, будучи кандидатом от Консервативной партии, вместе с лидером этой партии премьер-министром Дэвидом Кэмероном обвиняли Хана в связях с исламистскими экстремистами.