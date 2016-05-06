Бразилиа, 6 мая, 2016, 21:49 — ИА Регнум. До отстранения от власти Дилму Руссефф теперь отделяет последний шаг. Специальная комиссия по импичменту сената Бразилии поддержала продолжение этого процесса, сообщает Infobae. Голосование в сенате пройдет 11 мая. И если большинство примет решение поддержать импичмент, то в течение 180 дней обязанности глава государства будет исполнять вице-президент Мишел Темер. Затем вновь состоится голосование. Если две трети членов сената выскажутся за импичмент, что Мишел Темер будет и далее исполнять президентские функции. Либо Дилма Руссефф вернется в президентское кресло.

arepadigital.com Дилма Руссефф

Однако, интрига сохраняется. Один из инициаторов начала процедуры импичмента — глава нижней палата парламента Бразилии Эдуарду Кунья временно отстранен от власти, его депутатский мандат приостановлен. Такое решение принял судья Федерального верховного суда Теори Заваски. Дилма Руссефф намерена обжаловать решение нижней палаты о начале процедуры импичмента в связи с лишением депутатских полномочий Эдуарду Куньи. писало ранее ИА REGNUM.

Сторонники президента Бразилии полагают, что спикер нижней палаты инициировал процедуру импичмента, чтобы помешать антикоррупционному расследованию в отношении его самого. А также из личной неприязни к Дилме Руссефф, комментирует Globo. Отметим, что генеральный прокурор Жозе Эдуарду Кардозу уже заявил, что обжалует решение о начале процесса импичмента.