Цхинвал, 6 мая, 2016, 21:42 — ИА Регнум. Верховный суд Южной Осетии завершил рассмотрение уголовного дела в отношении Батыра Пухаева. Его обвиняли в государственной измене и попытке государственного переворота, сообщил сегодня судья ВС Альберт Гиголаев.

Mindsay Mohan Пустая тюремная камера

Батыр и Игорь Пухаевы были задержаны летом 2014 года в Цхинвале, куда они приехали на похороны матери. Им были предъявлены обвинения в измене родине и попытке госпереворота. Они подозревались в сотрудничестве с созданной властями Грузии «временной администрацией» Южной Осетии, признанной Верховным судом республики экстремистской.

«Пухаеву вынесен приговор по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды). Он приговорен к заключению сроком на год и 10 месяцев. Этот срок он уже отбыл в изоляторе временного содержания, поэтому был освобожден прямо в зале суда», — сказал Гиголаев.

Пухаев был оправдан по статье 275 УК РФ (государственная измена), так как добровольно прекратил свое участие в экстремистской организации.

Его брат Игорь Пухаев был освобожден в марте этого года и передан грузинской стороне во время обмена заключенными. Сам Батыр тогда отказался участвовать в обмене, заявив, что хочет доказать свою невиновность.