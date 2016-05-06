Челябинск, 6 мая, 2016, 21:32 — ИА Регнум. Кураторы «Бессмертного полка» в Челябинской области через СМИ обратились к представителям политических партий не пытаться использовать народную акцию памяти в целях самопиара. Как отметила 6 мая координатор Елена Скорнякова, есть опасение, что в преддверии выборов депутатов Госдумы такие попытки могут быть.

9 мая 1945 года, Москва

«Мы все время повторяем, что для участников шествия «Бессмертного полка» у нас нет никаких запретов и ограничений. Однако одно ограничение все же есть. Мы как организаторы предупреждаем всех, что имеем право решать может ли в ходе шествия быть использована какая-либо другая символика, кроме символики «Бессмертного полка». К примеру, к нам обратилась общественная организация «Память сердца» с просьбой разрешить им обозначить себя в строю. И им мы отказать в этой малости не можем, так как организация объединяет детей войны, детей солдат павших на фронтах Великой Отечественной. Что же касается каких-либо политических или иных объединений, то использование их символики, лозунгов и прочих агитационных материалов будет строго запрещено. Их попытки как-то выделиться в строю будут пресекаться, хотя скандальных ситуаций очень бы не хотелось. Очень надеемся на разум и порядочность всех политических деятелей», — подчеркнула Елена Скорнякова.

Кроме того, координатор «Бессмертного полка» в Челябинской области отметила, что все предыдущие марши прошли в регионе очень достойно и без каких-либо скандальных ситуаций. Даже высокопоставленные областные и городские чиновники в буквальном смысле растворились в народном шествии. Они не шли своими обособленными группам и не стремились попасть в первые ряды. В этот момент она были самыми простыми людьми, чтящими память о своих героях фронта и тыла.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году шествие «Бессмертного полка» пройдет в 30 территориях Челябинской области. Акция памяти объединит по меньшей мере 40 тысяч человек. Только в областном центре участниками акции станут около 8 тысяч человек, которые нынче пройдут новым маршрутом. Он впервые проляжет через главную площадь областного центра — площадь Революции. Протяженность маршрута составляет без малого два километра.