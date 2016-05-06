Москва, 6 мая, 2016, 21:14 — ИА Регнум. В Москве правоохранительные органы задержали восемь участников акции в поддержку так называемых «узников Болотной». Об этом сегодня, 6 мая, пишет «Коммерсантъ».

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Сообщается, что всего на Болотной площади в столице в годовщину беспорядков 6 мая 2012 года собрались несколько десятков человек. на месте дежурили усиленные наряды полиции.

Стражи порядка попросили собравшихся разойтись, так как их акция не согласована. Восемь участников несанкционированной акции были задержаны.

Напомним, 6 мая 2012 года на Болотной площади несистемная оппозиция вместо акции протеста устроила потасовку с сотрудниками полиции. К уголовной ответственности «болотному делу» было привлечено более 30 человек. Организаторами беспорядков суд признал Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева, которые получили по 4,5 года лишения свободы.