Санкт-Петербург, 6 мая, 2016, 21:13 — ИА Регнум. Станционные комплексы новой ветки Невско-Василеостровской линии петербургского метро будут сооружать параллельно с проходкой «проблемного» тоннеля. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 мая в аппарате вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

Эскалатор метро

Городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) вместе с компанией «Метрострой» подготовили график, благодаря которому станцию «Новокрестовская», необходимую для проведения в Петербурге матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 году, откроют вовремя.

Ранее подрядчик жаловался на отставание из-за большого количества воды, которую приходится буквально вычерпывать — тоннель проходит под дном Финского залива. Кроме того, как отмечал глава «Метростроя» Вадим Александров, свалки и дороги закрыты на просушку, поэтому со стройплощадки невозможно вывезти грунт.

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Для решения этой проблемы Смольный решил увеличить количество автотранспорта и оптимизировать маршруты движения самосвалов от шахты на Туристской улице, на улице Савушкина и у станции «Новокрестовская» на отвалы.

ОАО «Метрострой» вместе с проектным институтом «Ленметрогипротранс» подготовило несколько технологических решений, которые позволят сэкономить время строительства за счет других работ, не связанных с проходкой тоннеля. В частности, одновременно с проходкой уже сейчас ведутся работы по обустройству тоннеля, укладке путей, установке вентиляционного оборудования.

Большое влияние на общий срок строительства оказывает также скорость сооружения самих станций. На данный момент строительство идет с опережением, и КРТИ вместе с подрядчиком решили еще изменить проект организации стройки, чтобы сооружение станционных комплексов и внутренних конструкций тоннеля шло параллельно с проходкой.

«Указанные меры позволят сдать новые станции в сроки, обозначенные государственным контрактом, считают в КРТИ и генеральной подрядной организации», — сообщили в аппарате вице-губернатора Игоря Албина.