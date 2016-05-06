Ставрополь, 6 мая, 2016, 21:03 — ИА Регнум.



Ессентуки. Грязелечебница им. Семашко. 1941 год

В городе-курорте Ессентуки Ставропольского края состоялось торжественное открытие высокого курортного сезона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

В этот день в городе были запущены фонтаны, открыты новые арт-объекты, а вечером на Театральной площади состоялся концерт, во время которого запущен большой светомузыкальный фонтан на Театральной площади.

Одним из самых ярких событий торжественного открытия высокого курортного сезона в Ессентуках стала презентация нового арт-объекта, расположившегося перед зданиями администрации Ессентуков и Министерства по делам Северного Кавказа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации курортного города.

Арт-объект «Экада» стал символом единства народов, живущих на Северном Кавказе. Он сооружен на грант межрегионального молодежного форума «Машук-2015». Семь фигурных модулей напоминают карту Северного Кавказа, каждую республику и Ставропольский край. Помимо цветочной композиции внутри фигур, на территории комплекса расположены информативные таблички с кратким описанием каждого объекта.

Отметим, что в первом квартале 2016 года на Ставрополье отдохнуло более 168 тысяч человек, что на 4,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В целом по итогам 2016 года ожидается увеличение числа отдыхающих на Ставрополье до 1,4 миллиона человек — с ростом почти на 100 тысяч в сравнении с 2015.