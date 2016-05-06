Воронеж, 6 мая, 2016, 21:01 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского микроавтобуса возбуждено в Воронежской области 6 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном ГУ МВД.

Matteo Paciotti

Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария на 619 км автодороги М-4 «Дон» в Бобровском районе произошла рано утром 6 мая. Водитель микроавтобуса, следовавшего в сторону Ростова-на-Дону, превысил скорость и врезался в фуру, которая следовала в том же направлении. В результате водитель автобуса, а также 11 пассажиров, все житель Калмыкии, получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства и причины происшествия.