Сочи, Краснодарский край, 6 мая, 2016, 20:56 — ИА Регнум. Тема принадлежности Южных Курил поднималась во время неформальной встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Сочи. Об этом сегодня, 6 мая, сообщил журналистам пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, сообщают «РИА Новости».

kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ

Он рассказал, что вопрос Южных Курил поднимался в конструктивном ключе.

«Тема поднималась в весьма конструктивном ключе. Контакты будут продолжены на уровне министерств иностранных дел», — сказал Песков.

Ранее сегодня японское агентство «Киодо» сообщило, что Абэ предложил Путину новый подход к решению проблемы Курильских островов.

Напомним, сегодня в Сочи состоялась неформальная встреча Путина и Абэ.