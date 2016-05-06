Киев, 6 мая, 2016, 20:44 — ИА Регнум. Международные золотовалютные резервы Украины по состоянию на 1 мая 2016 года составили 13,241 млрд долларов, говорится в сообщении Национального банка Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно информации банка, это на 519,5 млн долларов, или на 4,1%, больше показателя на 1 апреля на уровне 12,722 млрд долларов.

«Рост резервов в апреле произошел прежде всего благодаря покупке регулятором валюты для сглаживания чрезмерных колебаний на межбанковском рынке. Так, чистая покупка валюты Нацбанком за месяц составила 675,8 млн долл. США. Также росту резервов способствовали поступления в пользу правительства на сумму 661,1 млн долл., в том числе 651,1 млн долл. в результате размещения валютных облигаций внутреннего госзайма и 10 млн долл. от Международного банка реконструкции и развития», — говорится в сообщении.

Одновременно в апреле правительство Украины проводило платежи по погашению и обслуживанию государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте на 114 млн долларов, в том числе 58,4 млн долларов — по обслуживанию государственных ценных бумаг. Также в апреле Нацбанк вернул деньги по операции СВОП в сумме 762,2 млн долл.

«Текущий объем резервов покрывает 3,4 месяца импорта и является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства и Национального банка», — констатируют в НБУ.