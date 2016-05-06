Сочи, Краснодарский край, 6 мая, 2016, 20:38 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о возобновлении формата встреч «2+2», который подразумевает встречи министров обороны и иностранных дел двух стран. Об этом сегодня, 6 мая, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи лидеров двух стран в Сочи.

kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ

Лавров рассказал, что российская сторона на переговорах напомнила о созданном ранее формате «2+2». было отмечено, что это полезная структура и было бы хорошо возобновить её работу. «Так и в целом наращивать работу уже существующих механизмов», — подчеркнул глава МИД РФ.

Кроме того, Лавров рассказал, что Путин и Абэ договорились продолжать контакты также по линии советов безопасности стран.

Напомним, сегодня в Сочи состоялась неформальная встреча Абэ с Путиным. Встреча длилась более трех часов.