Минск, 6 мая, 2016, 20:24 — ИА Регнум. Сегодня «во всех сферах, в том числе в силовых структурах, белорусский язык рассматривается как фактор защиты и обеспечения национального суверенитета» и наступило время принятия государственной программы поддержки белорусского языка, а также изменений в законодательство и Конституцию, предписывающих использование данного языка в Белоруссии. Об этом 6 мая, выступая на I Международном научном конгрессе белорусской культуры в Национальной академии наук, заявила профессор кафедры белорусского и иностранных языков Академии МВД постсоветской республики, доктор филологических наук, доцент Валентина Мороз.

пресс-служба Академии МВД Белоруссии Начальник Академии МВД Белоруссии Владимир Бачила поздравляет Валентину Мороз с присвоением учёной степени доктора филологических наук

«Очевидно, что накопленные проблемные вопросы в практике использования двух языков за последние 20 лет не могут быть исчерпаны отдельными даже существенными поправками в законодательство, — заявила Мороз. — Правовое регулирование и внесение поправок в законодательные документы должны быть подкреплены соответствующей государственной программой поддержки белорусского национального государственного языка».

Представитель Академии МВД указала на практику «белорусизации» в «лихие девяностые», напомнив, что принятый в 1990 году закон «О языках в Белорусской ССР» определил белорусский единственным государственным языком. Также был принята госпрограмма, которая регулировала поэтапный переход всех сфер — начиная с образовательной, на единственный государственный белорусский язык в русскоязычной республике.

«Для каждой сферы там указывался определенный срок — на деловую сферу отводилось три года, на дошкольное обучение и сферу администрации — пять лет, на образовательную систему — десять лет. Мы хорошо помним, что этот процесс перехода всех сфер государственного регулирования действительно был реальным», — напомнила Мороз.

«Сегодня мы также на том этапе, когда нужны реальные меры, которые бы могли привести к определенному равновесию систему двуязычия в законе и Конституции, чтобы каждый знал, как и где он не просто имеет право, но и должен пользоваться белорусским языком. В этой ситуации особое внимание следует уделять системе образования, так как воспитание и обучение белорусов должно давать возможность действительно усваивать всю систему национальных ценностей, исторической памяти на национальном языке. А в условиях двуязычия это можно сделать только с помощью соответствующей госпрограммы», — заявила Мороз.

По мнению представителя белорусской милиции, издание tut. by со ссылкой на информагентство БелаПАН, такая госпрограмма должна закрепить квоту: в каждом учебном заведении «должен быть определен круг предметов — не менее 50% гуманитарных и специальных дисциплин, которые бы читались по-белорусски». Из сообщения не ясно, какие санкции предлагает представительница «органов» применять к тем, кто признает неправомерным и неадекватным новый «долг».

«Мы можем предложить от имени конгресса создать авторитетный научный коллектив, который бы выработал механизм регулирования и использования реального двуязычия во всех сферах — отдельно для административной, образовательной, научной сфер и так далее. Затем мы можем инициировать принятие соответствующей программы на основе научных выводов комиссии», — предложила профессор Академии МВД Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, санкционированная Александром Лукашенко и реализуемая почти 10 лет очередная волна «белорусизации» предусматривает сокращение использования русского языка и расширение использования белорусского языка. Данная практика нашла отражение в государственных СМИ, уничтожении русскоязычной топонимики и позиционировании белорусского языка как «языка нации» при том, что население Белоруссии является русскоязычным. По данным социологов, лишь около 5% белорусов приобретают литературу на том языке, который со времён насильственной большевистской «белорусизации» начала XX века считается белорусским.

Отметим, что на словах Александр Лукашенко отрицает наличие «белорусизаторской» политики, однако чиновники «идеологической вертикали» открыто «творчески заимствуют» и реализуют идеи национал-радикалов, идейно окормляемых из-за рубежа. Лукашенко заявляет о недопустимости ревизии официальной историографии и итогов республиканского референдума 1995 года, согласно которому русский язык стал государственным в Белоруссии, однако на практике ревизионизм стал нормой в Академии наук и вузах постсоветской республики, а факты дискриминации русскоязычных стали проявляться всё чаще. Всё это позволяет экспертам делать выводы о целенаправленном использовании властями националистической риторики на фоне усугубляющихся экономических и социальных проблем, а также о возможности повторения в Белоруссии «украинского сценария».