Донецк, 6 мая, 2016, 20:21 — ИА Регнум. ДНР пойдет на возобновление торговых связей с Украиной только после полного прекращения огня на линии соприкосновения. Об этом сегодня, 6 мая, заявил полномочный представитель ДНР в контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент ИА REGNUM.

europaobjektiv.com Результаты обстрела ВСУ мирных районов Донбасса

«Возобновление торговых отношений с Киевом предусмотрено Минскими соглашениями… Но эти пункты напрочь игнорировались украинской стороной. Мы понимаем, что нужно находить компромисс, но без полноценного прекращения боевых действий и без провокаций на линии фронта достичь этого трудно», — отметил Пушилин.

По его словам, попытки наладить торговлю с Украиной при продолжающихся обстрелах со стороны украинских силовиков приведут к возмущению жителей ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра по вопросам «оккупированных территорий» Украины Георгий Тука заявил, что Украина может возобновить торговлю с ДНР и ЛНР. По его словам, правительство Украины ведет деструктивную политику в отношении «отдельных регионов Донбасса», поддерживая экономическую блокаду.

Вместе с тем, в министерстве энергетики и угольной промышленности Украины заявили, что разрабатывают механизм поставок угля из ДНР и ЛНР. Как заявил Денис Пушилин, поставки угля из республик Донбасса на Украину сейчас действительно обсуждаются — «но говорить о результатах пока не приходится».