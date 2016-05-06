Санкт-Петербург, 6 мая, 2016, 20:07 — ИА Регнум. Хоккейная сборная Канады победила сборную США в первом матче чемпионата мира, который стартовал сегодня в Российской Федерации. Игра между Канадой и США состоялась сегодня, 6 мая, в Санкт-Петербурге.

usahockey.com США vs Канада

Канадцы победили со счетом 5:1. В сборной США отличился Патрик Маруня, который забил шайбу на пятой минуте игры. Всю оставшуюся игру забивали только канадцы.

На 6-й минуте забил Тэйлор Холл, на 9-й минуте — Бренддан Галлахер. Хатем на 32-й минуте отличился Мэтт Дюшен, потом Бун Дженнер (46-я минута). Финальный счет установил Брэа Маршанд на 52-й минуте.

Впереди у канадцев игра со сборной Венгрии 8 мая. Сборная США встретится с белорусской командой.

Напомним, сегодня российская сборная играет с командой Чехии. Матч начнется в 20:15 в ВТБ ледовом дворце. Все билеты на игру проданы.