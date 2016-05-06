Уфа, 6 мая, 2016, 20:00 — ИА Регнум. Основные праздничные мероприятия, посвященные 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, в Уфе пройдут 9 мая на площади Ленина у остановки «Горсовет». Уфимцы жалуются на отсутствие доступной информации о прохождении «Бессмертного полка» и недоумевают, зачем мэрии нужно было разделять единое общегородское шествие на «Горсовет» и «Дёму». Ранее, как сообщало ИА REGNUM, мэрия Уфы оскандалилась в связи с тем, что планировала провести шествие «Бессмертного полка» 6 мая, а не 9 мая, что вызвало негодование общественности. И только благодаря президенту РФ Владимиру Путину вопрос с датой народного шествия решился в пользу Дня Победы.

Ветераны труда супруги Половниковы и ученики лицея № 60 на торжественном митинге ко Дню Победы 5 мая 2016 года в сквере им. Николая Гастелло

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Начнутся мероприятия 9 мая в 10 утра с традиционной торжественной церемонии возложения цветов в парке Победы к Вечному огню и Мемориалу труженикам тыла с участием офицеров и духового оркестра Военного комиссариата, кадетов Уфимской общеобразовательной школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева.

Как сообщили в мэрии Уфы, в 11 утра по проспекту Октября до Горсовета будет организовано шествие участников общероссийской гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк». Еще одно шествие состоится в Дёмском районе Уфы по улице Правды. Как утверждают в мэрии, данное разделение проведено «для удобства жителей Дёмского района и учащихся дёмских школ». О таком делении многие жители города узнали только в последний рабочий день перед праздником.

«Интересно, почему именно для Дёмского района организовано отдельное шествие и чем дёмские школьники отличаются от школьников других отдалённых районов Уфы, например, от школьников Шакши? — задает вопрос житель Черниковки, северной части Уфы Михаил Еленин. — И почему мы узнали об этом так поздно, в последний рабочий день накануне праздника? Не для того ли, чтоб общественность не успела выразить об этом своё мнение?»

Гражданский активист Константин Чадлин связывает подобное решение с предстоящими праймериз. «По моим источникам из аппарата руководства республики, в Башкирии введён «режим тишины! до двух ключевых дат, 22 мая и 18 сентября, — утверждает активист. — 22 мая финальный день предварительного голосования, когда избиратели могут сами указать партийной верхушке, кто действительно достоин попасть в список от партии власти, но политические элиты боятся, что туда войдут независимые от них кандидаты, действительно открытые, общающиеся с избирателями и подтвердившие свою репутацию реальными делами». В связи с этим, предположил Чадлин, власть боится каких-либо проявлений гражданской активности. «Даже такая акция, как «Бессмертный полк», пугает их, — уверен собеседник агентства. — Только этим можно объяснить такое несуразное решение, как разделение шествия по районам города».

«Скорей всего, дёмским учителям просто лень везти школьников с окраины в центр города, — делится своей версией Михаил Еленин. — Как бы там ни было, а дробить шествие не стоило, а иначе в будущем году у нас будут затонский, шакшинский, инорсовский и еще неизвстно какой «Бессмертный полк»!

Пожилые уфимцы, не пользующиеся компьютерными технологиями, отмечают отсутствие объявлений с информацией о прохождении «Бессмертного полка». «Почему нет информации о «Бессмертном полке» на дверях магазинов, в вестибюлях школ, не говоря уже о подъездах? — возмущена уфимка Венера Мазитова. — Молодёжь может что-то узнать по интернету, но он ведь не у всех есть».

«Мы — дети войны, для нас этот праздник важен не меньше, чем для участников Великой Отечественной, — отмечают ветераны труда, супруги Зинаида и Николай Половниковы. — Из-за неудачного коэффициента при большом стаже у нас пенсия не очень большая, 12 и 14 тысяч, но мы, нет, не жалуемся. Мы очень рады, что молодежь нас не забывает, пригласили вот к памятнику Николаю Гастелло на праздник, поздравили, низкий поклон и пожелания здоровья за это всем».

Директор МБОУ Лицей № 60 Дмитрий Винокуров подчеркнул важность мероприятия для подрастающего поколения: «В шествии участвуют школьники с 13 лет, ни о каком принуждении не может быть и речи. Наши пятиклассники по собственной инициативе создали макет первого советского танка МС-1, с неподдельным интересом знакомятся с экспозицией «Быт советского солдата». На стенах лицея висят портреты фронтовиков, есть там портрет и моего деда».

На вопрос корреспондента ИА REGNUM, почему при наличии рекламы модельного агентства в школьном вестибюле отсутствует информация о месте и времени прохождения «Бессмертного полка», молодой руководитель образовательного учреждения искренне удивился: «Неужели есть кто-то, кто не знает об этом? Но если выяснится, что такая информация востребована, она обязательно появится в будущем году».