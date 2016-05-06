Варшава, 6 мая, 2016, 20:07 — ИА Регнум. Участники патриотического автопробега «Дороги памяти» в Польше сегодня, 6 мая, провели субботник у памятника советским танкистам, расположенного в лесном массиве у городка Гольчево. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, россияне и поляки очистили бетонный обелиск от многолетней грязи, вырвали траву по периметру постамента. После мойки выяснилось, что нижняя часть памятника была первоначально выкрашена в красный цвет.

Андрей Выползов ИА REGNUM Красная звезда появилась на обелиске спустя десятилетие

«Этот памятник был установлен на месте гибели экипажа советского танка. Танк подбили немцы в самом конце войны, — рассказал ИА REGNUM Валерьян Лойко, участник польской организации «Курск», восстанавливающей советские памятники на территории республики. — В 70-х годах останки танкистов были эксгумированы и перевезены на большое кладбище в Щецин. Но памятник остался».

По словам собеседника ИА REGNUM, на верху обелиска в прошлые десятилетия алела звезда, но уже в наши годы её спили металлисты. Также вандалы вырвали мемориальный знак на памятнике (от него осталось углубление). После субботника руководитель «Курска» Ежи Тыц с единомышленниками через трафарет нарисовал пятиконечную звезду.

ИА REGNUM уточняет, что автопробег «Дороги памяти» завершится завтра, 7 мая. За неделю блогеры, журналисты и общественники возложили цветы на десять мест памяти красноармейца, освободивших Польшу от немецко-фашистских захватчиков.