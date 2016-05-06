Владикавказ, 6 мая, 2016, 19:43 — ИА Регнум. В Северной Осетии численность работников, предполагаемых к увольнению, составляет 669 человек. С начала года по различным причинам остались без работы 414 сотрудников предприятий и организаций республики, передает 6 мая корреспондент ИА REGNUM.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

По информации специалистов республиканской службы занятости населения наиболее значительное высвобождение мест пройдет в АКБ «1Банк» и в региональном управлении Россельхознадзора. 68 сотрудников обанкротившегося в марте банковского учреждения будут уволены с 18 июля текущего года. Ряды безработных после 14 июня пополнятся 58 работниками Россельхознадзора. К ним присоединится и 171 сотрудник регионального управления Госнаркоконтроля. На 77 человек сокращает свой штат завод «Электроцинк».

Отметим, что из числа ранее уволенных граждан большую часть составляли чиновники республиканского уровня и банковские работники. В настоящее время в режиме неполной занятости, простое, отпусках без сохранения заработной платы в 10 организациях региона находится 651 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в минувшем году в Северной Осетии рабочие места потеряли 1132 человека. Ряды безработных пополнились в результате ликвидации организаций, сокращения численности или штата работников. Приказом Минтруда России от 27 мая 2015 года РСО-Алания вошла в число субъектов с напряженной ситуацией на рынке труда.