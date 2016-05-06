ДНР: За неделю солдаты ВСУ трижды выступали с оружием против командиров
Донецк, 6 мая, 2016, 19:42 — ИА Регнум. За прошедшую неделю на Донетчине в результате ведения боевых действий погибли двое бойцов ДНР, еще один получил ранения. Об этом сегодня, 6 мая, заявил командующий оперативным командованием ДНР Денис Синенков, передает корреспондент ИА REGNUM.
Синенков сообщил, что на прошлой неделе подразделения ВСУ более 600 раз обстреляли позиции армии ДНР, в том числе применяя тяжелые вооружения.
«На этой неделе нашей разведкой зафиксировано три случая, когда украинские военнослужащие, уставшие от войны, выступали с оружием против своих командиров», — сказал он.
По словам командующего, в одном из случаев военнослужащие 54-й бригады ВСУ четвертой волны мобилизации требовали отправку домой, узнав о подписанных командиром контрактах без ведома солдат.
«В другом случае восемь военнослужащих решили вернуть деньги, припугнув оружием командира взвода, который собрал со своих бойцов по 500 гривен на новый комплект формы, а сам со своими знакомыми на эти деньги праздно проводил время», — рассказал Синенков.
Командующий оперативным командованием отметил, что разведка ДНР обнаружила у линии соприкосновения 160 единиц украинской военной техники, а также почти 1000 солдат нацбатальонов и наемников. Он также проинформировал, что за прошедшую неделю более 25 украинских солдат самовольно покинули позиции в зоне «АТО». «За неделю самовольно покинуло свои позиции более 25 военнослужащих из подразделений 56-й, 58-й и 72-й омпбр», — подытожил Синенков.
«За неделю наша разведка выявила увеличение сил и средств противника на линии боевого соприкосновения на Донецком, Горловском и Мариупольском направлениях. Так, на Донецком направлении замечены 29 танков, 11 САУ «Акация» калибра 152 мм, шесть гаубиц «Мста-Б» калибра 152-мм, 27 гаубиц Д-30 калибра 122-мм, а также 21 установка РСЗО «Град» и восемь минометов калибрами 120 и 82 мм. Кроме того, выявлены автомобили с боеприпасами и прибытие подразделений националистов, общей численностью до 850 человек из полка «Азов», «Айдар», «Правый сектор» (решением Верховного суда России признан экстремистской организацией, деятельность в России запрещена) и патрульной службы полиции особого назначения «Днепр-1», — добавил Синенков.