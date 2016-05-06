Донецк, 6 мая, 2016, 19:42 — ИА Регнум. За прошедшую неделю на Донетчине в результате ведения боевых действий погибли двое бойцов ДНР, еще один получил ранения. Об этом сегодня, 6 мая, заявил командующий оперативным командованием ДНР Денис Синенков, передает корреспондент ИА REGNUM.

U.S. Army Europe Images Солдат ВСУ

Синенков сообщил, что на прошлой неделе подразделения ВСУ более 600 раз обстреляли позиции армии ДНР, в том числе применяя тяжелые вооружения.

«На этой неделе нашей разведкой зафиксировано три случая, когда украинские военнослужащие, уставшие от войны, выступали с оружием против своих командиров», — сказал он.

По словам командующего, в одном из случаев военнослужащие 54-й бригады ВСУ четвертой волны мобилизации требовали отправку домой, узнав о подписанных командиром контрактах без ведома солдат.

«В другом случае восемь военнослужащих решили вернуть деньги, припугнув оружием командира взвода, который собрал со своих бойцов по 500 гривен на новый комплект формы, а сам со своими знакомыми на эти деньги праздно проводил время», — рассказал Синенков.

Командующий оперативным командованием отметил, что разведка ДНР обнаружила у линии соприкосновения 160 единиц украинской военной техники, а также почти 1000 солдат нацбатальонов и наемников. Он также проинформировал, что за прошедшую неделю более 25 украинских солдат самовольно покинули позиции в зоне «АТО». «За неделю самовольно покинуло свои позиции более 25 военнослужащих из подразделений 56-й, 58-й и 72-й омпбр», — подытожил Синенков.

«За неделю наша разведка выявила увеличение сил и средств противника на линии боевого соприкосновения на Донецком, Горловском и Мариупольском направлениях. Так, на Донецком направлении замечены 29 танков, 11 САУ «Акация» калибра 152 мм, шесть гаубиц «Мста-Б» калибра 152-мм, 27 гаубиц Д-30 калибра 122-мм, а также 21 установка РСЗО «Град» и восемь минометов калибрами 120 и 82 мм. Кроме того, выявлены автомобили с боеприпасами и прибытие подразделений националистов, общей численностью до 850 человек из полка «Азов», «Айдар», «Правый сектор» (решением Верховного суда России признан экстремистской организацией, деятельность в России запрещена) и патрульной службы полиции особого назначения «Днепр-1», — добавил Синенков.