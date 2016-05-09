Ханты-Мансийск, 9 мая, 2016, 14:32 — ИА Регнум. «Бессмертный полк» прошёл во всех 22 муниципалитетах Югры, сообщила корреспонденту ИА REGNUM координатор акции в ХМАО, замдиректора центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе Наталья Кучеренко.

Стоп-кадр телекомпании «Югра-ТВ»

В Ханты-Мансийске «Бессмертный полк» проводится в Югре второй год. И если в 2015 году в шествии «Бессмертного полка» приняли участие 32 тысячи югорчан, то в 2016 — 55 тысяч человек. Только в Ханты-Мансийске заявились 5 тысяч желающих почтить память предков-фронтовиков общим шествием. В итоге, в Ханты-Мансийске акцию поддержали 8 тысяч человек.

«С каждым годом в праздничной колоне в День Победы редеют ряды ветеранов Великой Отечественной войны, — говорит Наталья Кучеренко. — И радует, что все больше людей встает в ряды «Бессмертного полка». Акция в округе проводится второй год. В этом году чествование ветеранов Великой Отечественной войны и торжественное шествие началось в Ханты-Мансийске в 14.00 по местному времени, затем в 15.00 — шествие «Бессмертного полка» на улице Мира».

Колонны полка памяти фронтовиков на улице Мира прошли под стягом копии Знамени Победы. В конце все участники шествия исполнили песню «Катюша» и запустили в небо воздушные шары цветов российского триколора.

Отметим, в Ханты-Мансийском округе сейчас проживают 189 ветеранов Великой Отечественной войны.