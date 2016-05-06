Москва, 6 мая, 2016, 19:38 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало негативную реакцию министра иностранных дел Великобритании Филипа Хаммонда на концерт оркестра Мариинского театра в сирийском городе Пальмира, который недавно был освобожден от боевиков террористической группировки «Исламское государство». Соответствующее заявление сделала сегодня, 6 мая, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Концерт

Напомним, накануне в античном амфитеатре древней Пальмиры состоялся концерт оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева, под названием «Музыка возрождает древние стены». Музыканты исполнили «Классическую» симфонию № 1 Прокофьева, Чакону из Партиты ре минор для скрипки соло Баха и кадриль из оперы «Не только любовь» Щедрина.

Британский министр иностранных дел позволили себе неуважительный комментарий по поводу этой замечательной гуманитарной акции. Хаммонд назвал концерт «безвкусной попыткой отвлечь внимание от продолжающихся страданий миллиона сирийцев».

Захарова ответила Хаммонду в своем обычном саркастическом стиле.

Она отметила, что российская сторона, конечно, крайне опечалена тем, что Хаммонду не понравился концерт. «Мы здесь все с ног сбились, чтобы ему понравилось, всё для него было сделано», — иронично заявила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ пояснила, почему Хаммонду не понравился концерт. «И не потому что он разбирается в музыке, — как мы теперь понимаем, он и в музыке не разбирается, — а потому, что, кроме комментария концерта, другие его комментарии уже никого не интересуют», — отметила Захарова.