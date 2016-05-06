Владикавказ, 6 мая, 2016, 19:34 — ИА Регнум. В городе Владикавказе прошло заседание рабочей группы при правительстве Северной Осетии по организации и проведению единого государственного экзамена в 2016 году. Как сообщает 6 апреля корреспондент ИА REGNUM, участники совещания подвели итоги досрочного этапа ЕГЭ и обсудили результаты срезов знаний по русскому языку, математике и обществознанию, проведенных в рамках проекта «Я сдам ЕГЭ».

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

По словам временно исполняющего обязанности министра образования и науки РСО-Алания Зиты Салбиевой, федеральный проект «Я сдам ЕГЭ!» является одним из важнейших направлений подготовки выпускников к ЕГЭ 2016 года. Срез по математике базового уровня и русскому языку проводился в условиях, максимально приближенных к сдаче ЕГЭ. Срез по математике профильного уровня и обществознанию проводился школами самостоятельно.

В четвертой проверочной работе по математике базового уровня приняли участие 93,3% учеников. Из них 10,9% не преодолели минимальный порог по предмету. В срезе знаний по русскому языку участвовали 94% учащихся, из которых 4,2% не достигли необходимого минимального порога. Анализ результатов по видам заданий показал, что 32,8% не приступили или получили 0 баллов за задание с развернутым ответом (написание эссе). В Ирафском и Пригородном районах данный показатель составляет более 50%.

По информации Минобрнауки республики, всего на досрочный этап были зарегистрированы 220 участников, большинство из которых — выпускники прошлых лет. 11 человек нарушили порядок проведения экзамена — при попытке использования мобильных телефонов или шпаргалок они были удалены с экзамена. В настоящее время получены результаты по основным испытаниям досрочного периода: средний тестовый балл по большинству предметов оказался заметно ниже показателей ЕГЭ 2015 года.

Подводя итоги заседания, вице-премьер правительства Алан Огоев поручил должностным лицам устранить нарушения, выявленные специалистами Рособрнадзора при проведении досрочного этапа ЕГЭ в Северной Осетии, а также усилить информационно-разъяснительную работу с организаторами и участниками экзаменационной кампании.

Напомним, что в 2015 году единый государственный экзамен в Северной Осетии прошел максимально объективно и честно. ЕГЭ в республике сдавали 6348 человек. Отметим, что в регионе сохраняется тенденция, связанная с выбором школьниками предметов гуманитарного блока. Кроме двух обязательных предметов — математики и русского языка, более 70% экзаменуемых выбрали обществознание, 50% выпускников сдавали историю и биологию.