Пхеньян, 6 мая, 2016, 19:05 — ИА Регнум. Корейская народно-демократическая республика укрепила свое достоинство и мощь, создав водородную бомбу и запустив искусственный спутник Земли. Такое заявление сделал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на первом с 1980 года съезде Трудовой партии Кореи (ТПК). Его выступление было передано сегодня, 5 мая, в центральному северокорейскому телевидению и изложено южнокорейскими СМИ.

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Ким Чен Ын заявил, что в текущем году, корейская армия и народ впервые в 5000-летней национальной истории добились успеха в первом испытании водородной бомбы и запуске спутника «Кванмёнсон-4», тем самым подняв на высшую ступень достоинство и мощь чучхейской Кореи.

Напомним, Чучхе — доктрина Северной Кореи, подразумевающая опору на собственные силы.

Также Ким Чен Ын заявил: «Нынешний съезд дает историческую возможность достичь новой вехи в борьбе за укрепление и развитие славной партии кимирсенизма и кимчениризма, за завершение дела социализма».

Напомним, сегодня в Пхеньяне начал работу первый с 1980 года съезд ТПК. Съезд проходит в закрытом режиме, и его повестка не объявлялась. По данным Южной Кореи на съезде будет обновлено руководство центрального комитета ТПК, а также внесены изменения в устав и программу партии, чтобы закрепить ядерный статус КНДР.