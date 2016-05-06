Магас, 6 мая, 2016, 18:54 — ИА Регнум. Жительнице Ингушетии, являвшейся членом бандгруппы, придется ответить в суде за свои действия. 31-летней женщине предъявляют обвинения в участии в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также в применении насилия в отношении представителя власти.

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Как сообщили ИА REGNUM 6 мая в пресс-службе СКР по региону, с декабря 2014 года по ноябрь 2015 года обвиняемая приобрела радиоуправляемое безоболочное самодельное взрывное устройство фугасного действия. Женщина хранила и перевозила СВУ в своем автомобиле «ВАЗ 21 115».

Вечером 31 октября 2015 года на улице Тангиева в городе Назрань обвиняемая не подчинилась требованиям сотрудников полиции остановиться и попыталась совершить наезд автомобилем на полицейских. Однако ее остановили и задержали сотрудники полиции.

В настоящее время следствием полностью доказана вина подозреваемой, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.