Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 9 мая, 2016, 16:22 — ИА Регнум. На Ямале более полутора тысяч жителей Нового Уренгоя приняли участие в шествии «Бессмертного полка» по Ленинградскому проспекту. Акция «Бессмертный полк» проходит в этом ямалском городе второй год подряд.

Иван Шилов ИА REGNUM 9 мая

Люди разных возрастов, национальностей и профессий пришли сегодня с портретами своих близких — участников Великой Отечественной войны. С черно-белых фотографий смотрят люди в военной форме и труженики тыла. Каждый из них внес свой бесценный вклад в общую Победу. Дети, внуки и правнуки помнят их и гордятся героями.

Новоуренгойцы под знамя «Бессмерного полка» встали дважды: до парада и после. Собравшиеся жители города аплодисментами чествовали тех, кто верен памяти героических предков-фронтовиков

«Минута молчания на площади Памяти … И пронзительно зазвучали стихи о войне, стихи о дедах и прадедах, не вернувшихся с поля боя. Это непередаваемо волнительно, словами сложно передать», — сказала участница акции Ирина Сафиулина.

День Победы — это праздник горечи утрат и радости, что жертвы были не напрасными. Миллионы людей с теплотой и волнением ждут 9 мая. И очень важно сохранить в каждой российской семье народную память о солдатах Великой Отечественной войны, почтить своих родных, ковавших Победу в тылу и на фронте. Сегодня участниками акции «Бессмертный полк» здесь стали более тысячи человек, а в 2015-м было всего 300 участников.

В День Победы в газовой столицы Ямало-Ненецкого округа новоуренгойцы пронесли портреты своих родных-фронтовиков по «Реке памяти» — пятидесятиметровой георгиевской ленте.

Завершилось шествие возложением цветов к Вечному Огню.

Также шествие «Бессмертного полка» прошло в Салехарде и других территориях Ямала.