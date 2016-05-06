Анкара, 6 мая, 2016, 18:48 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не будет менять антитеррористическое законодательство, как того требует Европейский Союз, в обмен на отмену виз для турецких граждан. Заявление Эрдогана приводит сегодня, 6 мая, ВВС.

ИА REGNUM

Напомним, Евросоюз требует от Турции сузить свое слишком широкое определение террористической деятельности, чтобы оно соответствовало евросоюзным стандартам. Эрдоган заявил, что этого не будет.

«Мы пойдем своим путем, а вы идите своим», — подчеркнул турецкий президент. Он отметил, что Турция не может выполнить условие ЕС по изменению антитеррористического законодательства, так как в стране очень высока террористическая угроза.

Жесткие антитеррористические законы в Турции необходимы для борьбы с курдскими повстанцами и джихадистами, пояснил Эрдоган.

Стоит отметить, что свое заявление Эрдоган сделал на следующий день после известия о том, что премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу уходит в отставку. именно Давутоглу активно вел переговоры по безвизовому режиму для Турции. По неподтвержденным данным премьер-министр ушел в отставку из-за серьезных разногласий с Эрдоганом.