Минск, 6 мая, 2016, 18:20 — ИА Регнум. «Мы сегодня живём на своём клочке земли, и это благодаря тем, кто сражался против врага и завоевал Победу. Поэтому не надо стесняться отдавать дань уважения тем, кто погиб, и тем, кто выжил в этой нелегкой борьбе», — заявил 6 мая Александр Лукашенко, посещая «Минский моторный завод».

«Слава нашему великому народу, народу-победителю!» 1945

«Если бы не было Победы, не было бы и сегодняшнего разговора», — цитирует госинформагентство БелТА руководителя постсоветской республики.

Лукашенко с сожалением констатировал, что ветеранов становится всё меньше. Напомним, на начало года в Белоруссии проживало менее 15 тыс ветеранов Великой Отечественной войны.

По словам руководителя постсоветской республики, 9 мая День Победы будет отмечаться без парада — как и ранее. Вместо этого в Минске будет традиционное шествие с возложением цветов у обелиска на площади Победы, а также ремейк популярной в России и Белоруссии акции «Бессмертный полк» — такое же шествие с портретами своих родственников, но под названием «Беларусь помнит».

«Это великий праздник Победы. И чувства в этот день у меня будут такие же, как и у вас. Других быть не может», — сообщил Лукашенко. Он также «подчеркнул, что очень важно помнить о тех, кто подарил нам эту Победу, кто отстоял нашу независимость», сказано в официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в год 200-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года Институт истории НАН Белоруссии выступил с попыткой обоснования тезиса о том, что данная война не является Отечественной. В процессе «белорусизации» власти постсоветской республики пытаются сконструировать «новую идентичность» белорусов, используя при этом старые русофобские мифы и новые националистические клише.

Отметим, ветеранам Великой Отечественной войны и чиновникам власти Белоруссии вручают медали вроде «70 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков». При этом чиновничьей «идеологической вертикали» прекрасно известно, что до 1991 года никакой «Республики Беларусь» не существовало, а тезисы о «независимости Беларуси» на территории оккупированной Белорусской Советской Социалистической Республики распространяли нацисты и пособники гитлеровских оккупантов.