Великий Новгород, 6 мая, 2016, 18:17 — ИА Регнум. Выставка «Два берега одной войны» открылась сегодня, 6 мая, в Музее изобразительных искусств в Великом Новгороде. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Новгородского музея-заповедника, на выставке представлены акварели с видами разрушенного Новгорода периода фашистской оккупации и города, возрожденного из военного пепла, двух художников-солдат, воевавших 72 года назад по разные стороны: немца Готфрида Грунера и нашего соотечественника Семёна Пустовойтова.

Пресс-служба Новгородского музея-заповедника Акварели Готфрида Грунера

Готфрид Грунер родился в 1923 году в Германии, в Штольберге. После окончания средней школы он был призван в действующую армию, воевал на Восточном фронте, в России. Местом дислокации его части в 1942—1943 годах был Новгород, где Готфрид Грунер постоянно делал зарисовки и акварельные наброски. Среди них встречаются изображения городских улиц с разрушенными домами, остовы печей, средневековых церквей Новгорода и окрестностей со следами бомбежек и обстрелов.

Фотокопии акварелей с изображениями новгородских древностей показались сотрудникам музея очень похожими на произведения новгородского художника Семена Пустовойтова, который здесь защищал родину, получил тяжелую контузию и здесь же стал художником.

«Два солдата могли встретиться во время боя, они были на противоположных берегах одной реки — Малого Волховца — и одной войны. Они оба остались живы. Оба стали художниками», — сообщили в пресс-службе музея.

Подготовка к выставке велась около года. Экспозиция организована Новгородским музеем-заповедником совместно с администрацией Великого Новгорода и Обществом дружбы Великого Новгорода и Билефельда — немецкого города-побратима.