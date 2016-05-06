Москва, 6 мая, 2016, 18:14 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка в 2015 году заработал 8,79 миллионов рублей. Сегодня, 6 мая, на официальном сайте Генпрокуратуры России опубликованы сведения о доходах, расходах и имуществе руководства надзорного ведомства.

Притча о богаче. Рембрандт. 1627

По сравнению с 2014 годом доход Чайки практически не изменился (8,5 млн рублей). У Чайки нет собственной недвижимости, квартира, которой он пользуется, зарегистрирована на супругу.

Из машин у генпрокурора есть раритетный ГАЗ-13 — знаменитая советская «Чайка», выпускавшаяся с 1959 по 1979 годы малой серией.

Доходы супруги Чайки составили 7,6 млн рублей.

Первый заместитель генерального прокурора — Алексадр Буксман заработал в 2015 году 4,9 млн рублей (в 2014 году — 5 млн рублей).

Другой заместитель Чайки — Александр Гуцан заработал больше своего шефа — 7,4 млн рублей.