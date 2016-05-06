Посёлок городского типа Тучково, Московская область, 6 мая, 2016, 18:57 — ИА Регнум. В поселке Тучково Рузского района Московской области прошла церемония открытия памятника Неизвестному Солдату. Монумент, расположенный на месте захоронения 158 воинов, был вновь представлен после реставрации. Автором нового монумента стал российский скульптор Денис Стритович, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония открытия памятника Неизвестному Солдату в Тучково

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония открытия памятника Неизвестному Солдату в Тучково

6 мая подмосковном Тучково был открыт памятник Неизвестному (Советскому) Солдату, сменившему скульптуру женщины-солдата, которая с течением времени пришла в негодность. Мемориальный комплекс был обновлен по инициативе Российского военно-исторического общества, Администрации Московской области и Уральской горно-металлургической компании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Памятник Неизвестному Солдату в поселке Тучково

Отметим, что на месте мемориала в Тучково находятся останки 158 воинов, погибших с октября 1941 по январь 1942 года при обороне Москве.

В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин и министр культуры РФ Владимир Мединский.

По словам Рогозина, необходимо сделать все, чтобы будущее поколение помнило о подвиге советских солдат.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Рогозин на церемонии открытия памятника Неизвестному Солдату в Тучково

«Сегодня мы уже можем позволить себе проводить на удаленых театрах военных действий успешные боевые операции, сегодня мы на дальних подступах своей армией, своим флотом уже способны сдерживать агрессию на большом расстоянии от наших границ и защищать Родину от будущих агрессий. При этом мы одновременно делаем все, чтобы памятники, которые по всей нашей Родине напоминает нам о страшных днях войны, чтобы эти памятники также выглядели достойно, чтобы каждая косточка каждого нашего солдата, погибшего в той войне, была захоронена. Говорят ведь не зря, пока не захоронен последний солдат — война не окончена и она не окончена в наших сердцах, она продолжает биться и напоминать о себе, пока мы эту память не восстановим не только в душах, но и в камне наших памятников над могилами, где покоятся останки славных воинов великой страны», — отметил он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Мединский на церемонии открытия памятника Неизвестному Солдату в Тучково

«Мы должны помнить, что такое правда, а что такое ложь, это очень важно. Но сегодня среди нас находятся и по сей день занимают неплохие посты люди, которые говорят, что не было никаких 28 героев панфиловцев, да и Панфилова не было, что это вымысел, Ленинград надо было сдать, глядишь никаких ужасов блокады бы не было, да и победы никогда не было никакой. Эти люди, которые пытаются лишить нас всего святого, что осталось в наших людях, в нашем народе, поэтому очень важно, чтобы мы берегли нашу память, берегли наших ветеранов, берегли тех, кто может сказать правду, чтобы мы поддерживали тех, кто делает хорошее настоящее», — заключил, в свою очередь, Мединский.