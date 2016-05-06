Вильнюс, 6 мая, 2016, 18:07 — ИА Регнум. Руководитель компании Maxima LT, управляющей торговой сетью, приносит извинения в связи с появившимися сегодня, 6 мая, сообщениями, что компания из-за организуемого на следующей неделе бойкота торговых сетей намерена обратиться в Департамент государственной безопасности (ДГБ) в связи с тем, что недовольство жителей ростом цен на продукты якобы спровоцировала Россия, сообщили ИА REGNUM в компании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шпроты

Организация отказывается от намерений обратиться в органы безопасности. «Появившееся сегодня сообщение о намерениях Maxima обратиться в ДГБ и другие учреждения с просьбой расследовать, не являются ли дискуссии о дорожающих товарах в Литве работой благоприятных для России сил, — это досадная ошибка. Хочу искренне извиниться перед жителями Литвы за такое заявление», — сказал генеральный директор Maxima LT Жидрунас Валкерис.

«Согласно сообщению, руководитель предприятия отгорождается от заявлений о том, что в обществе дискуссии о растущих ценах разжигает Россия», — говорится в сообщении компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве в эти дни готовится акция протеста «Не пойду в магазин три дня», которую называют еще «революцией цветной капусты». Поводом стало резкое подорожание продуктов питания, последующее возмущение в социальных сетях, которое переросло в конкретное движение и обещание вывести 10−14 мая на улицы столицы десятки тысяч человек, а магазинам объявить бойкот. Акцию уже поддержало свыше 100 тысяч пользователей соцсетей.

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