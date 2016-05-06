Вильнюс, 6 мая, 2016, 18:05 — ИА Регнум. В Вильнюсе 9 мая в полдень партия «Союз Отечества» — Христианские демократы (СО-ХДЛ) Литвы организуют пикет и акцию по сбору подписей граждан против БелАЭС напротив посольства Белоруссии, сообщили ИА REGNUM сегодня, 6 мая, в СО-ХДЛ.

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В пикете примут участие председатель СО-ХДЛ Габриэлюс Ландсбергис, инициатор сбора подписей Жигимантас Павиленис, почетный председатель СО-ХДЛ Витаутас Ландсбергис и другие члены руководства.

В понедельник, 9 мая, также будут розданы листы для сбора подписей граждан по поводу представляемого Сейму законопроекта, который запретил бы в Литве продавать электроэнергию, произведенную на БелАЭС, и пользоваться электросистемой Литвы. Во время пикета визуальными средствами будет изображена «угроза небезопасной Островецкой АЭС».

«Аварии, происходящие в Белоруссии на Островецкой АЭС уже во время строительства, показали, какая реальная угроза возникает для Литвы из-за этого проекта. Поэтому мы организуем пикет напротив посольства Белоруссии, показывая, что мы стремимся всеми политическими мерами остановить проект, вызывающий угрозу для Литвы. В то же время мы просим граждан Литвы поддержать представляемый Сейму законопроект, который обязал бы правительство осуществить необходимые технические меры, чтобы электроэнергия, производимая на небезопасной Островецкой АЭС, не продавалась в Литве. Если принять и осуществить закон, будут осложнены возможности белорусских властей вообще выполнять проект Островецкой АЭС», — сказал председатель СО-ХДЛ.