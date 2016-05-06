Санкт-Петербург, 6 мая, 2016, 18:04 — ИА Регнум. Второй за день крупный пожар произошел в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, где ранее горело историческое здание Манежа. Вечером огонь охватил мансарду бизнес-центра «Мир» на улице Ефимова, примыкающей к Сенной площади. В настоящее время пожар уже локализован.

http://vk.com/spb_today Пожар в бизнес-центре на Сенной площади Петербурга. Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП»

Сообщение о возгорании поступило в службы ГУ МЧС по Петербургу в 16:50. В шестиэтажном здании происходило горение в мансарде на площади 50 квадратных метров.

Прибывшие через пять минут после тревожного сигнала пожарные начали борьбу с огнем по повышенному рангу сложности №1бис. К ликвидации пожара были привлечены 14 единиц техники и 70 человек личного состава.

В 17:40 произошла локализация пожара, а в 17:50 ликвидировано открытое горение. Сведений о пострадавших на данный момент не имеется.

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Напомним, что ранее днем пожарные таким же количеством личного состава и техники боролись с огнем на кровле Манежа. В здании постройки 1807 года происходило горение деревянных конструкций на чердаке на площади 400 кв. метров. В 13:35 пожар в Манеже был локализован. Однако о полной ликвидации пожара пока не сообщалось. Обошлось без пострадавших.