Симферополь, 6 мая, 2016, 17:54 — ИА Регнум. Мемориальными комплексами с Вечными огнями местные власти в Крыму начинают заниматься преимущественно в периоды праздников и в преддверии памятных дат, а в остальное время мемориалы часто находятся в полузапущенном состоянии — возле них валяется разбросанный мусор, а сами Вечные огни обрастают травой. К таким выводам пришли активисты регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» по результатам годового мониторинга состояния мемориалов полуострова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

en.museum-irkutsk.ru Советский плакат

В течение года активисты ОНФ вместе с местными жителями выезжали на места и фиксировали нарушения в благоустройстве и работе мемориалов. Одним из нарушений, выявленных активистами Народного фронта, оказалась несанкционированная свалка, возникшая возле мемориала «Вечный огонь» в Бахчисарае.

«Повсюду был разбросан мусор. Просто недопустимо, чтобы объект, символизирующий героический подвиг наших предков, отдавших жизнь за нашу Родину, находился в таком состоянии. Мы зафиксировали все нарушения в благоустройстве мемориала и направили обращение в органы местного самоуправления. Представители властей оперативного отреагировали и обеспечили санитарную уборку памятника», — рассказал представитель рабочей группы «Сохранение историко-культурного наследия» Крымского отделения ОНФ Сергей Шавлак.

В ОНФ такое положение дел, когда памятники убирают только к праздникам, считают недопустимым и призывают представителей местных властей «уделять внимание состоянию мемориалов Великой отечественной войны и проводить их восстановление в течении всего года, а не только по праздничным датам».