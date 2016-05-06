Москва, 6 мая, 2016, 17:51 — ИА Регнум. Председатель Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Михаил Федотов считает, что исполняющий обязанности главы Чеченской Республики Рамзан Кадыров должен быть крайне осторожен в своих высказываниях в отношении судей. Такое заявление Федотов сделал сегодня, 6 мая, в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Судьи. Уильям Хогарт. XVIII век

Федотов подчеркнул, что в России очень важно защищать независимость судебной корпорации.

«У Рамзана Ахматовича очень большой авторитет в республике, его мнение там имеет очень большое значение. Я считаю, что он должен быть максимально осторожен в своих словах. В первую очередь, в отношении судей», — подчеркнул глава СПЧ.

Если кто-то недоволен судебным решением, то его всегда можно обжаловать, его можно критиковать. Однако, пытаться воздействовать на суд — недопустимо, сказал он.

Федотов отметил, если после слов Кадырова судьи уйдут в отставку, это можно расценивать как результат давления и станет «очень опасным сигналом».

Напомним, накануне Кадыров написал в своем Instagram, что предложил председателю Верховного суда Чечни и ещё трем судьям районов республики уйти в отставку в связи с утратой доверия. Кадыров подчеркнул, что отставка по собственному желанию «будет самым правильным решением в их жизни».