Ставрополь, 6 мая, 2016, 17:46 — ИА Регнум.



Немаркированная алкогольная продукция

В Ставропольском крае в суд ушло дело о попытке провезти в центральные регионы Россию крупную партию немаркированного алкоголя для продажи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МВД.

Двое нелегальных предпринимателей везли через Ставропольский край около 300 тысяч бутылок с алкогольной продукцией, не маркированной акцизными и федеральными специальными марками, на сумму свыше 155 миллионов рублей.

Нелегальная продукция везлась из других регионов для последующей продажи в центральной России. Предприниматели не имели лицензии и государственной регистрации.

Алкоголь провозился в 11 автомобилях, которые были задержаны в Ставропольском крае. Часть изъятой алкогольной продукции уничтожена, часть хранится в уполномоченной организации.

Подозреваемым инкриминируется «Покушение на преступление», «Незаконное предпринимательство», «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции». Они сейчас находятся под подпиской о невыезде. Дело расследовано и направлено в Георгиевский районный суд.