Минск, 6 мая, 2016, 17:43 — ИА Регнум. «Этот год будет для нас будет определяющим», — заявил 6 мая Александр Лукашенко, посещая «Минский моторный завод», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Промышленность

ММЗ, как и МАЗ, БелАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш» и другие флагманы бывшей БССР являются брендами постсоветской Белоруссии и их нельзя потерять, подчеркнул Лукашенко. По его мнению, первоочередное внимание директорату и трудовым коллективам белорусских госпредприятий следует уделить не финансовым вопросам, а проблеме качества и диверсификации экспорта.

«В этих стенах должна быть диктатур — диктатура технологии», — подчеркнул он.

«Главный вопрос — вопрос качества», — заявил Лукашенко.

«Ещё раз повторю: 2016 год будет годом проверки на прочность всех предприятий страны», — сказал руководитель постсоветской республики.

«Минский моторный завод — это предприятие, которое мы не можем потерять», — сообщил он собранным к его приезду представителям трудового коллектива.

Рассуждая на тему якобы имеющейся в России дискриминации белорусских производителей, Лукашенко отметил, что российский рынок следует удерживать с упором на качество предлагаемой продукции. Он пообещал достойные зарплаты рабочим и другие социальные блага, обратив внимание также на проблему подготовки кадров для завода.

«Мною поставлена задача оптимизировать профтехобразование», — сообщил он, пообещав убрать «всё лишнее» из учебных программ.

Минский моторный завод был построен в 60-е годы и специализировался на выпуске дизельных двигателей. Основными потребителями его продукции были предприятия РСФСР, которые в постсоветской период не только резко снизили объёмы производства (соответственно, и закупок промежуточного импорта), но также стали больше использовать двигателей других зарубежных поставщиков. ММЗ оказался в тяжелой ситуации и пытался диверсифицировать экспорт, однако без значительных успехов. В начале 90-х рассматривалась возможность лицензионного производства на минском заводе американских двигателей, но проект не состоялся. Попытки осуществить «конверсию» также не имели значимого эффекта: кротоловки, сотейники, ледорубы, рукомойники и другая «инновационная» продукция была несопоставимо менее выгодной в производстве и скорее препятствовала «текучке кадров», чем поправляла финансовое положение флагмана БССР.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия третий год переживает острый социально-экономический кризис. В отличие от кризиса 2011 года, нынешний кризис оказался не только более продолжительным, но и более проблемным для реального сектора экономики. Падение ВВП сопровождается падением промышленного производства и экспорта, реальных доходов населения, ростом безработицы и цен на потребительском рынке.

Напомним, 28 августа 2015 года Александр Лукашенко утверждал: «Мы переживаем самые тяжёлые эти времена». В декабре он заявил, что 2016 год будет самым трудным за всю историю Белоруссии. По мнению Лукашенко, в сложившейся ситуации виноваты «наворочавшие проблем» Россия, Украина и Казахстан, а «рыночный социализм» и «укрепление независимости» является правильным выбором.