Уфа, 6 мая, 2016, 17:42 — ИА Регнум.



Харменс Ван Рейн Рембрандт. Меняла

СМИ Башкирии писали о банкете для ветеранов с красной икрой и как горожан поздравили прошлогодним баннером в честь 70-летия Победы, отчего умирают в республике и почему застрелился банкир. В связи с чем обеднела чета Хамитовых, не сообщается.

Гибель рыбы в желтовато-красной воде

2 мая ряд СМИ сообщил, что жители Хайбуллинского района Башкирии бьют тревогу, так как в местной реке Таналык погибает рыба. Мертвая рыба плывет по реке, а также лежит вдоль всего берега. Местные жители в произошедшем винят ЗАО «Бурибаевский ГОК», который занимается добычей руды. Местные жители отмечают, что вода стала желтоватого и красного цвета, а очистные сооружения не работают. По некоторым данным, на месте работают экологи и прокуратура.

Амнезия у беременной

«МедиаКорСеть» в этот день сообщила, что в Башкирии ищут родственников потерявшей память беременной женщины. 25 апреля о ней узнали полицейские, тогда же женщину приютили волонтеры из села Мишкино. «Сейчас она лежит в местной больнице для обследования здоровья, — рассказал руководитель «Содружества волонтеров «Поиск пропавших детей Башкирии» Павел Нестеров. — Женщина утверждает, что зовут ее Альфия и у нее есть сестра, со слов Альфии, сестра получает за нее пенсию»

Сирот поселили в темном дворе

Ряд СМИ 2 мая рассказал, что администрация Благовещенского района выкупила 17 квартир для детей-сирот в новом 11-этажном жилом доме по улице Демьяна Бедного, который возвело ООО «Строй-Ка». Однако объект был введен в эксплуатацию незаконно, не было заключения Госжилстройнадзора. В доме не закончены строительные работы, во дворе здания нет освещения, техобслуживание помещений управляющей компанией не проводится. Все эти обстоятельства не помешали местным властям заключить с сиротами договоры найма жилья и обязывать их оплачивать коммунальные услуги.

Арест долгостроя

«Горобзор» 3 мая сообщил, что в Уфе приставы наложили арест на три подъезда недостроенного жилого дома на Дуванском бульваре. Застройщиком является ООО «Строительная компания», директор которой скрывается и не выходит на связь. Дом строится с 2008 года, но до сих пор не сдан. Владельцы квартир не могут переселится, потому что опасаются за свои жизни. Кроме того, «хозяин» долгостроя накопил немалые долги: неустойки перед дольщиками, долги перед налоговой инспекцией, Фондом пенсионного страхования. Общая сумма перевалила за 40 млн рублей. По данным жильцов, владелец компании не заинтересован сдавать этот дом, и продолжает продавать в нем квартиры. Деньги от продажи исчезают, а долгострой стоит, как прежде.

Икра для ветеранов

«The Ufa Room» в этот день вспомнил самые скандальные банкеты Башкирии. В сентябре 2015 года компания «Башнефть» планировала провести в декабре внушительное корпоративное мероприятие под названием «Итоги года». Цена итогов — 33 млн рублей (с НДС). Для официальных делегаций саммитов ШОС и БРИКС в Белом доме Башкирии в 2015 году подготовили 256 наименований блюд, на все банкеты выделили 5 млн рублей. 6 мая 2016 года в ГКЗ «Башкортостан» запланирован банкет на 300 гостей. На его организацию потрачено 1,2 млн рублей. В меню: валован с красной лососевой икрой, шпигованная конина, утиная грудка, медальоны из телятины, кумыс, клюквенный морс, вода, чай, кофе, вино, водка. «Ветеранам Великой Отечественной войны сейчас за 90, — отмечает ресурс. — Боимся, что есть за них будут совсем другие люди».

Отчего умирают в Башкирии

Ряд СМИ 3 мая отметил, что за первые три месяца этого года в республике умерло 13 тыс. 158 человек, из них по внешним причинам 1 тыс. 89. 95 человек погибли в ДТП, от алкогольного опьянения скончалось 38 человек, случайных утопленников — 3, самоубийц — 279, убитых насильственной смертью — 62. От болезней системы кровообращения умерло 5 тыс. 765 человек. От рака скончалось 3 тыс. 309, от болезней дыхания 694, от болезней органов пищеварения 598, от инфекций и паразитов 236. Отдельной графой стоит туберкулез — 87 человек.

Заманчивые места в Горсовете

4 мая ряд СМИ сообщил, что в Уфе на заседании регионального оргкомитета «Единой России» были зарегистрированы еще 38 человек, которые примут участие в предварительном голосовании по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в депутаты горсовета Уфы четвертого созыва. А общее количество претендентов на места в Уфимском городском совете сейчас уже составило 114 человек на 36 мест. С 10 мая начнутся встречи кандидатов с выборщиками. Таких встреч будет проведено 13 — с 10 по 17 мая.

«Орду» снова запретили

«Коммерсантъ в Уфе» в этот день сообщил, что Ленинский райсуд Уфы удовлетворил иск районной прокуратуры о прекращении деятельности деструктивной религиозной организации «Орда». Филиал секты действовал в одном из частных домов, а сама организация аналогична казахстанской секте «Ата Жолы» («Путь предков»), запрещенной в РФ. Организаторы секты практиковали такие нетрадиционные способы «лечения» клиентов как окуривание и камчевание плетью, а также брали с пациентов деньга за паломничество к «святым местам» в Казахстан. В феврале текущего года Ленинский суд Уфы приговорил к двум годам лишения свободы условно, а затем амнистировал, основательницу филиала «Орды» в микрорайоне Нижегородка 30-летнюю Динару Фарвазову. Поскольку организация не имеет официальной регистрации, ее деятельность приходится запрещать в каждом из районов, где начинает действовать филиал. Но сейчас решается вопрос, чтобы деятельность «Орды» была запрещена Верховным судом РФ.

Банкир свел счеты?

4 мая сообщила ряд СМИ сообщил, что в Уфе нашли застреленным 43-летнего главу уфимского филиала Центркомбанка Александра Потемкина. Следственный комитет по данному факту проводит доследственную проверку. По версии следователей, мужчина дождался пока его семья уйдет из квартиры, вышел в подъезд и выстрелил в себя из ружья. От полученного ранения Потемкин скончался на месте. Как пишет «Комсомольская правда в Уфе», у Путемкина остались вдова и две дочери.

Водитель-отравитель

5 мая ИА «Башинформ» сообщило, что в Уфимском районе Башкирии из-за водителя сельхозпредприятия «Шемяк» произошла массовая гибель скота. За это он предстал перед судом и был признан виновным по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов». В мае прошлого года подсудимый на самосвале перевозил минеральное удобрение — карбамид. Начался дождь, и часть опасного вещества массой около 200 кг намокла. Водитель выгрузил непригодное к использованию удобрение на территорию пастбища. Это повлекло за собой гибель 29 голов крупного рогатого скота. Предприятию «Шемяк» был причинен ущерб на сумму около 1,3 млн рублей. Мужчина признал вину в совершении преступления. Суд приговорил его к одному году и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

Хамитовы обеднели

«Business FM Уфа» в этот день рассказало, что доходы супругов Рустэма и Гульшат Хамитовых за 2015 год уменьшились. Как следует из представленных деклараций, доход главы Башкирии снизился по сравнению с 2014 на 43 тысячи рублей и составил 7 млн 642 тыс. 892,07. Его супруга заработала в прошлом году 15 тыс. 455,24 рубля, что в 32 раза меньше, чем годом ранее. Структура доходов не уточняется. Сведения об имуществе Рустэма Хамитова остались без изменений: он является собственником участка площадью 3 тыс. 699 кв. м и жилого дома в 25,7 «квадрата». У Гульшат Хамитовой в собственности появилась квартира площадью 120,5 кв. м, которая год назад находилась в пользовании. Кроме того, супруги пользуются квартирой площадью 79,9 кв. м и государственной дачей в 444,8 кв. м. Собственного автомобиля у семьи нет с 2013 года.

Непопулярные активы

«МедиаКорСеть» 5 мая отметила, что власти республики в 2015 году смогли продать лишь каждый шестой пакет акций и треть недвижимости, выставленной на торги. Продажа принадлежащих республике акций и объектов недвижимости принесла в бюджет почти 1,5 млрд рублей. При этом большая часть активов не заинтересовала покупателей. В 2015 году на продажу выставлялись пакеты акций в восемнадцати хозяйственных обществах. Из них проданы только три. Это 100% акций Института проблем транспорта энергоресурсов (ИПТЭР), 49,17% акций АО «Уфимский хлеб» и 17,5% АО «Полиэф». Остальные 15 торгов из 18 заявленных были признаны несостоявшимися. Это связано с отсутствием интереса со стороны бизнеса, небольшими объемами пакетов акций, стоимостью, не устраивавшей покупателей, а также общим ухудшением их финансового положения. Выручка бюджета республики от продажи объектов недвижимости составила 131 млн рублей.

Трагедия на переменке

6 мая ряд СМИ сообщил, что утром 4 мая 2016 года в одной из гимназий города Мелеуза ученик 4 класса упал на перемене у входа в класс без сознания. Несмотря на оказанную первую помощь, умер. Предположительно, ребенок страдал врожденным заболеванием сердца. По итогам проверки будет принято соответствующее правовое решение.

На ветеранах экономят

«Уфа1» в этот день рассказала, что в Стерлитамаке ветеранов Великой Отечественной войны поздравили прошлогодним баннером. Растрепанный плакат с 70-летней годовщиной победы в ВОВ висит в центре города на пересечении проспектов Октября и Ленина. По всей вероятности, ветераны второго по величине города Башкирии будут встречать День Победы с прошлогодним баннером.

Полицейский-взяточник

Ряд СМИ 6 мая сообщил, что прокуратура Башкирии направит в суд уголовное дело по обвинению 33-летнего бывшего начальника отдела полиции № 4 Управления МВД России по Уфе в мошенничестве. В ходе проведения следственных действий стало известно, что в 2013 году обвиняемый, будучи заместителем начальника отдела полиции, получил от директора коммерческого предприятия 300 тыс рублей. За взятку страж порядка должен был освободить от уголовной ответственности коммерсанта, подозреваемого в мошенничестве под видом поставки продукции. В прошлом году мужчина уволился со службы в органах внутренних дел с должности начальника отдела полиции. Его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.