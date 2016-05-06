Санкт-Петербург, 6 мая, 2016, 17:36 — ИА Регнум. Представители из 22-х зарубежных стран прибыли в Ленинградскую область на VI Ленинградский форум имени Александра Невского для молодых соотечественников, проживающих за рубежом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

may9.ru 9 мая 2015 года, «Бессмертный полк»

В этом году участниками форума стали представители Австрии, Алжира, Армении, Бельгии, Болгарии, Германии, Греции, Ирландии, Казахстана, Канады, Кыргызской Республики, Латвии, Ливана, Республики Молдова, Норвегии, Палестины, Республики Таджикистан, Турции, Украины, Франции, Хорватии, Эстонии.

Форум имени Александра Невского своими целями провозгласил развитие связей молодежи Ленобласти и российской молодежи за рубежом, укрепление роли русского языка и культуры, развитие сотрудничества в сфере молодежной политики, сохранение этнокультурной идентичности в среде молодых соотечественников за рубежом, поддержку национальных и православных традиций, изучение российского исторического наследия и сохранение уважения к истории российского государства.

7 мая участники форума посетят Дорогу Жизни, и присоединятся к мотопробегу, посвященному 71-й годовщине Победы, а 9 мая встанут в строй «Бессмертного полка», который пройдет в Гатчине.

Некоторые гости форума молодых соотечественников поделились с корреспондентом ИА REGNUM реалиями жизни русских и русскоязычных в тех странах, откуда они приехали.

Так, по словам соотечественника из Киева Евгения Бакланова, политическая обстановка на Украине вынуждает русских защищать свои права и интересы в качестве национального меньшинства. Сегодня в его стране достаточно сложно даже просто заявить, что ты русский. «А мы хотим заявить о себе, но сделать всё в правовом поле, чтобы не было претензий, и нас не называли сепаратистами», — отметил Бакланов и рассказал на форуме о создании 16 апреля Русского национального культурного сообщества. Это необходимо для того, чтобы власти Украины не смогли уклониться от обязательств по защите национальных меньшинств, взятых на себя Киевом в рамках провозглашенного курса на «евроинтеграцию».

О ситуации Латвии рассказал Юрий Виноградов из города Резекне. «В целом по стране ситуация такова, как показывают по российскому телевидению: закрывают русские школы, запрещают русский язык на работе. Но антироссийская пропаганда идет сверху», — считает собеседник агентства.