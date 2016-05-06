Калуга, 6 мая, 2016, 17:35 — ИА Регнум. Сегодня, 6 мая, в многофункциональном центре (МФЦ), расположенном на территории памятника архитектуры «Ансамбль Гостиного двора» Калуги состоялись мероприятия, приуроченные к празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото Ирины Токаревой Посетителей МФЦ знакомили с выставкой обезвреженных взрывоопасных предметов

По информации регионального министерства развития информационного общества, посетителей МФЦ знакомили с выставочной экспозицией обезвреженных взрывоопасных предметов, связанных с боевыми действиями, проходившими на калужской земле в 1941—1943 годах.

Празднично-познавательная программа также включила в себя экскурсии для школьников и лекции на темы «Калуга до войны. Оккупация Калуги. Освобождение Калуги. 9 мая 1945 г.», «Освобождение Калуги», «Послание потомкам от калужских участников войны».

В числе организаторов мероприятий — сотрудники Пожарно-спасательной службы по Калужской области, члены клуба патриотического воспитания молодежи и реконструкции «Оплот», а также поискового отряда работающей молодежи города Калуги «Ремпутьмаш».

Министр развития информационного общества области Дмитрий Разумовский подчеркнул достойный вклад своих коллег в дело патриотического воспитания молодежи: «Очень важно, чтобы подрастающее поколение, молодежь знали и помнили о той страшной войне, собирали по крупице информацию о ней». По мнению калужского министра, МФЦ является точкой притяжения людей и организованные здесь мероприятия — прекрасная возможность познакомиться с некоторыми страницами истории родного края и страны. Говоря о системной работе, которую проводят структурные подразделения МФЦ, Дмитрий Разумовский рассказал о бесплатном обслуживании ветеранов Великой Отечественной войны на дому в части предоставления государственных и муниципальных услуг, а также закреплении филиалов центра за отдельными воинскими захоронениями и их благоустройстве сотрудниками МФЦ.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время региональная сеть МФЦ Калужской области включает в себя 34 центра и 72 офиса. В них организован прием документов на предоставление различных государственных услуг, в том числе 22 услуг социального блока. Так, за 2015 год было принято 11 057 заявлений на социальные услуги. Большинство из них — в Малоярославецком районе (8299).