В обнинском Клубе ветеранов состоялся праздничный вечер «Салют Победы!»
Обнинск, Калужская область, 6 мая, 2016, 17:32 — ИА Регнум. В городском Клубе ветеранов Обнинска Калужской области 5 мая состоялся праздничный вечер «Салют Победы!», посвященный Дню Победы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По словам директора Клуба ветеранов Елены Корниловой, на традиционное мероприятие собрались ветераны военных действий, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда и члены общественной организации «Память сердца» — всего около 35 человек. В концертной программе приняли участие камерный оркестр «Ренессанс», солисты Яна Половецкая, Сергей Севастьянов и Александр Метелица. Также ветеранов поздравил фольклорный ансамбль «Друженька». Затем состоялось чаепитие, в ходе которого ветераны общались и делились воспоминаниями.
В тот же день, в Клубе ветеранов состоялся праздничный вечер для жителей микрорайона. Собравшихся приветствовали народный академический хор ветеранов, ансамбль «Бородино», вокальные коллективы «Гармония» и «Хуторок». Были исполнены произведения, связанные с Великой Отечественной войной, а завершился вечер общим исполнением песни «День Победы».
«Самое священное и дорогое, что передается из поколения в поколение, — это память о героических днях той войны. И молодое поколение принимает эстафету этого подвига и этой памяти, чтобы нести ее дальше — в будущее!» — сказала на вечере депутат городского собрания Елена Корнилова.