Обнинск, Калужская область, 6 мая, 2016, 17:32 — ИА Регнум. В городском Клубе ветеранов Обнинска Калужской области 5 мая состоялся праздничный вечер «Салют Победы!», посвященный Дню Победы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы администрации Обнинска Калужской области

По словам директора Клуба ветеранов Елены Корниловой, на традиционное мероприятие собрались ветераны военных действий, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда и члены общественной организации «Память сердца» — всего около 35 человек. В концертной программе приняли участие камерный оркестр «Ренессанс», солисты Яна Половецкая, Сергей Севастьянов и Александр Метелица. Также ветеранов поздравил фольклорный ансамбль «Друженька». Затем состоялось чаепитие, в ходе которого ветераны общались и делились воспоминаниями.

В тот же день, в Клубе ветеранов состоялся праздничный вечер для жителей микрорайона. Собравшихся приветствовали народный академический хор ветеранов, ансамбль «Бородино», вокальные коллективы «Гармония» и «Хуторок». Были исполнены произведения, связанные с Великой Отечественной войной, а завершился вечер общим исполнением песни «День Победы».

«Самое священное и дорогое, что передается из поколения в поколение, — это память о героических днях той войны. И молодое поколение принимает эстафету этого подвига и этой памяти, чтобы нести ее дальше — в будущее!» — сказала на вечере депутат городского собрания Елена Корнилова.