Варшава, 6 мая, 2016, 17:24 — ИА Регнум. Глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш, который в период с 2011 по 2015 год был министром труда Польши, предложил вооружать беженцев и возвращать их на родину, где они должны сражаться за её свободу. Такое заявление он сделал сегодня, 6 мая, в эфире телеканала TVP Info.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Косиняк-Камыш заявил, что Польша их гуманитарных соображений должна принять женщин и детей, если возникнет такая необходимость. «К этому также призывает Святой Отец (папа Римский Франциск)», — напомнил политик.

Что касается беженцев-мужчин, то их надо вооружать и высылать на борьбу за свободу своей страны, считает Косиняк-Камыш.

Что касается предложения евробюрократорв об автоматическом распределении беженцев по странам Евросоюза, то это абсолютно невозможно и неприемлемо, подчеркнул политик. «Польша никогда не согласится на это распределение», — подчеркнул Косиняк-Камыш.

Напомним, польские СМИ забили тревогу после того, как в МВД республики заявили, что на польскую территорию в соответствии с предложением о распределении беженцев могут прибыть до 150 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.