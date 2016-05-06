Вильнюс, 6 мая, 2016, 17:16 — ИА Регнум. Сейм Литвы сегодня, 6 мая, после рассмотрения одобрил новый проект Трудового кодекса, сообщает корреспондент ИА REGNUM. За новую редакцию кодекса голосовали 45 членов Сейма, против были 2, воздержались 11 парламентариев. Чтобы он был принят, Сейм должен будет голосовать еще раз.

Беседа колхозной бригады. Александр Дейнека. 1934

Этот проект с сопровождающими изменениями правовых актов — один из семи пакетов создания новой социальной модели, целью которого является совершенствование регламентирования трудовых отношений.

Во время рассмотрения обсуждались предложения членов Сейма по поводу видов трудовых договоров, срочных трудовых договоров, регламентирования трудовых норм, прерывания трудового договора по инициативе работодателя без вины работника, зарплаты, платы за работу в выходные и праздничные дни и за сверхурочные, платы за работу при наличии отклонений от нормальных условий работы, времени отдыха, также по поводу возмещения ущерба, коллективных трудовых договоров, споров и так далее.

К обсуждению установок всего кодекса Сейм еще раз вернется во время окончательного принятия.

Напомним, литовские профсоюзы протестуют против принятия новго Трудового кодекса, поскольку считают, что он ограничивает права работников в пользу работодателя, которые смогут увольнять работников без предупреждений и компенсаций.