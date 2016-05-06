Щёлково, Московская область, 6 мая, 2016, 18:59 — ИА Регнум. Фасад главного здания старинной усадьбы Гребнево в Щелковском районе Подмосковья обрушился 5 мая, предположительно, из-за подземных вод. Сейчас на месте ЧП работают реставраторы, пытаясь решить, как предотвратить дальнейшее разрушение. Въезд на территорию усадьбы ограничен. Повсюду висят предупреждающие таблички. По мнению экспертов, происшествие прогнозировалось еще два года назад, сообщает телеканал «360».

Pavlucco Усадьба Гребнево. Северный фасад дворца. 2007

«Рано или поздно это должно было произойти. Это прогнозировалось архитекторами, реставраторами, посещавшими усадьбу еще два года назад. И как раз тогда специалисты сказали: «Если не начать необходимые работы сейчас, то обрушение произойдет через два года». Вот, мы видим результат бездействия владельца», — заявил краевед Александр Послыхалин.

Отметим, что объект культурного наследия ранее пытались сдать в аренду в рамках программы «Усадьбы Подмосковья», однако, как выяснилось сейчас, безуспешно.

«Покупателей нет. На аукцион, мы знаем, что никто не пришел. Продажа может длиться еще несколько месяцев, а вот это обрушение может повлечь за собой проседание вкладки и дальнейшее обрушение стены. Сейчас здесь требуются первоочередные меры. Потому что терять усадьбу такого уровня просто невозможно», — пояснила помощник председателя областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ирина Трубецкая.

Тем временем, по данным РИАМО, причиной обрушения фасада могли стать подземные воды в подвальном помещении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Усадьба Гребнево — обширный архитектурно-парковый ансамбль, расположенный в 30 км к северо-востоку от МКАД в непосредственной близости от города Фрязино. Основными постройками усадьба обязана князю Сергею Михайловичу Голицыну. Усадьба пребывает в заброшенном состоянии и медленно разрушается.