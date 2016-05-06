Вильнюс, 6 мая, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Компания Maxima, которая управляет крупнейшей в Литве сетью розничной торговли, намерена обращаться в госведомства, чтобы они расследовали — не являются ли нескончаемые дискуссии о дорожающих товарах работой благосклонных к Кремлю сил, пишет сегодня, 6 мая, литовский портал Delfi.

rick/flickr Продукты в магазине

Глава отдела коммуникации Maxima Рената Саулите подтвердила, что официальное заявление в Департамент госбезопасности Литвы и другие ведомства передаст 6 мая. «В социальных сетях начала распространяться информация с призывами не только к мирным пикетам и митингам, но и к борьбе с негодяями и призывом «показать негодяям» и т.д. Кроме того, появились интернет-«тролли», с фотографиями нашей сети, нашего руководителя, другие провокации», — сказала она порталу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве в эти дни готовится акция протеста «Не пойду в магазин три дня», которую называют еще «революцией цветной капусты». Поводом стало резкое подорожание продуктов питания, последующее возмущение в социальных сетях, которое переросло в конкретное движение и обещание вывести 10−14 мая на улицы столицы десятки тысяч человек, а магазинам объявить бойкот. Акцию уже поддержало свыше 100 тысяч пользователей соцсетей. Премьер Литвы Альгирдас Буткявичюс, в свою очередь, дал понять, что возмущение может быть вызвано маркетинговым ходом немецкой торговой сети Lidl, которая в мае этого года планирует открыть сеть своих уже построенных магазинов в Литве.