Великий Новгород, 6 мая, 2016, 17:11 — ИА Регнум. С 7 по 11 мая 2016 года в восточных районах Новгородской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). Об этом сегодня, 6 мая, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новгородской области со ссылкой на данные Новгородского гидрометцентра.

Пожар в лесу (фрагмент). Алексей Саврасов. 1883

Предупреждение об опасном явлении касается Пестовского, Мошенского, Боровичского и Окуловского районов.

Главное управление МЧС России по Новгородской области обратилось к жителям региона с просьбой соблюдать меры пожарной безопасности — не оставлять бумажный мусор и не позволять детям играть с огнём, не использовать в лесу пиротехнику и не разбрасывать в лесу стеклянную тару, потому что стеклянные осколки бутылок и банок могут «сработать» как увеличительное стекло.