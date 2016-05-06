Сургут, Югра, 6 мая, 2016, 19:01 — ИА Регнум. В Югре правоохранительные органы проводят проверку по факту опубликованного 30 апреля телекомпанией «СургутинформТВ» видео о возможном применении насилия в отношении несовершеннолетних в ходе проведения одной из региональных общественных организаций мероприятия «марш-бросок».

Само мероприятие состоялось 24 апреля на берегу реки Саймы в городе Сургуте. На видео видно, как дети в холод по-пластунски ползут по грязи. Одному ребенку взрослый мужчина наступает на голову, другого бьет предметом, похожим на автомат, в спину. В мужчине уже узнали руководителя организации.

Видео предоставили жители Сургута, которые прогуливались в тот день в парке «За Саймой». На заснятых кадрах видно, как группа примерно из 25−30 детей ползет в грязи, в воде, по берегу реки через силу, слышен их плач. При этом дети ползут при женщинах, одетых в спортивные костюмы. Одна из них уговаривает мальчика: «Давай, Миша, чуть — чуть осталось». И затаскивает ребенка обратно в грязь, когда тот пытается встать.

Фотоотчет происходившего 24 апреля «марш-броска» опубликован на странице группы в одной из социальных сетей. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СКР по ХМАО. В ходе проверки будет восстановлена объективная картина событий с видео.

Отметим, заявления со стороны участников мероприятия в следственный отдел по Сургуту не поступали.