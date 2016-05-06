Иркутск, 6 мая, 2016, 17:06 — ИА Регнум. «Благодарю сотрудников правоохранительных служб, не прекращавших поиски преступницы и задержавших чудовище. Она должна расплатиться жизнью», — написал на своей странице в Твиттере уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Павел Астахов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Палач. Василий Суриков. 1891

Задержание участницы группового изнасилования и жестокого убийства 15-летней жительницы Братска, произошедшего еще в 2009 году, вызвало широкий общественный резонанс.

Как сообщали корреспонденту ИА REGNUM в СКР по Иркутской области, в феврале 2009 года шестеро молодых людей и две девушки заманили на одну из квартир Братска 15-летнюю девочку и в течение четырех суток совершали в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Затем трое молодых людей вывезли свою жертву за город, связали и засыпали снегом.

В отношении одной из девушек уголовное дело было прекращено в связи с тем, что она не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности. Шестеро жителей Братска были осуждены и приговорены к наказанию от 4 до 25 лет лишения свободы.

Однако другой девушке сразу же после совершения преступления удалось скрыться. Поиск подозреваемой не прекращался, она была объявлена в федеральный розыск. В 2016 году подозреваемая была доставлена в один из отделов полиции Свердловской области за совершение правонарушения. После установления ее личности, следователи Иркутской области возобновили производство по уголовному делу. В отношении 25-летней девушке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Она была этапирована в Иркутскую область.