Москва, 6 мая, 2016, 17:04 — ИА Регнум. Микрофинансовым организациям (МФО) предлагают запретить кредитование физлиц, сохранив для них право кредитовать юрлиц и ИП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 мая, соответствующий законопроект внесло в Госдуму заксобрание Челябинской области.

Микрозайм

Законопроект разработан с целью «защиты граждан с низким уровнем среднемесячного дохода от кредитных обязательств, которые они не смогут выполнить, и от последствий их нарушения», отмечают авторы инициативы. «При этом права граждан на получение кредитных средств не ограничиваются: они могут получить потребительский кредит в банке или обратиться в ломбард», — считают челябинские депутаты.

Авторы законопроекта обращают внимание на то, что растет размер просроченной задолженности населения по микрозаймам. «С учетом того, что процентная ставка по микрозаймам составляет в среднем 600−800% годовых, шансов рассчитаться с таким кредитом у граждан практически нет. Так, на 1 января 2016 года около 3,5 млн человек в России оформили микрозаймы. Общая сумма микрозаймов составила 69,2 млн рублей, при этом размер просроченной задолженности — около 27%», — поясняют инициаторы законопроекта.

Депутаты заксобрания ссылаются на данные опросов граждан, которые настроены против МФО: «Проведенный среди жителей Челябинской области социологический опрос показал, что 95% опрошенных против того, чтобы МФО кредитовали граждан, так как микрокредитование приводит к катастрофически быстрому росту долгов и резкому снижению уровня жизни граждан», — отмечают авторы законопроекта.