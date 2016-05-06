Челябинск, 6 мая, 2016, 17:11 — ИА Регнум. Челябинская пенсионерка, расчленившая тело 30-летнего внука освобождена от уголовной ответственности. Как сообщили 6 мая в следственном отделе Металлургического района Челябинска, следствие установило, что инкриминируемое 79-летней женщине преступление относится к категории нетяжких. Кроме того, был учтен и возраст женщины, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Отметим, что следствие была доподлинно установлена непричастность бабушки к смерти ее внука. Мужчина сам покончил с собой. Пенсионерка лишь вынесла тело мертвого внука на балкон, где оно пролежало не меньше десяти дней. Денег на похороны внука у старушки не было, и она приняла решение расчленить его тело и по частям вынести на мусорку.

Изначально пожилую женщину подозревали в убийстве родственника, но после заключения экспертов, бабушке предъявили обвинение в глумлении над телом умершего. Наказание за такое преступление представляет собой лишь три месяца ареста. Однако следователи учли небольшую общественную опасность преступления, несудимость пенсионерки, а также такие смягчающие обстоятельства, как активное содействие следствию, возраст обвиняемой и ее глубокое раскаяние. В результате дело было закрыто.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, о происшествии в Металлургическом районе Челябинска стало известно 26 февраля. Дворник сообщил в полицию о том, что нашел в мусорном контейнере на вверенной ему территории нечто напоминающее части человеческого тела. Место было незамедлительно оцеплено, и уже полицейские убедились в том, что дворнику страшная находка не привиделась. В частности, сотрудники извлекли из бака руки, ноги и половой орган, а чуть позже была обнаружена голова, по которой и опознали погибшего и вышли на его бабушку, которая и созналась, что расчленила внука.

В ходе начавшегося следствия сама старушка поведала полицейским о том, как в течение нескольких дней она отрезала от тела внука части и, стараясь не вызвать подозрения у соседей, выносила их к ближайшему мусоросборнику.

Кстати, подобная, холодящая кровь жуткая история в Челябинске произошла в августе 2015 года. Правда, тогда, в отличие от пенсионерки, женщина в пылу ссоры зарезала своего сожителя, а потом затащила его бездыханное тело в ванную и расчленила. Части тела бывшего любимого она долго и методично развозила по помойкам в разных районах областного центра. Знакомым и родственникам женщина еще месяц рассказывала байку о том, что ее гражданский муж уехал в Екатеринбург. После начало следствия по факту исчезновения человека, женщины была вынуждена признаться в убийстве. В апреле 2016 года дело было передано в суд, но на первое заседание обвиняемая не явилась, а секретарю суда в телефонном разговоре заявила в крайне грубой форме, что и впредь не намерена участвовать в судебном следствии. В настоящий момент обвиняемую объявили в розыск, а в дальнейшем на весь период судебного следствия она будет отправлена под стражу.