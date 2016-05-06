Великий Новгород, 6 мая, 2016, 17:01 — ИА Регнум. Губернатор Новгородской области Сергей Митин примет участие в велопробеге, посвященном 71-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона, велопробег состоится в воскресенье, 8 мая.

За город, на воздух (фрагмент). Александр Дейнека. 1928

Велосипедисты стартуют в 10:30 на площади Победы-Софийской. Маршрут пройдет по центральным улицам Великого Новгорода. От площади велосипедисты проследуют по улицам Большой Санкт-Петербургской, Черняховской и Чудинцева и финишируют на площади, на месте старта. К участию в спортивном празднике приглашаются все желающие.

Отметим, что губернатор Новгородской области Сергей Митин охотно принимает участие в городских велопробегах. Так, в прошлом году 5 июля он участвовал в массовом велопробеге к Рюрикову городищу, который был посвящен Дню образования Новгородской области. В нём приняли участие около 300 горожан.